Українська прима-балерина Катерина Кухар, суддя "Танців з зірками", увійшла в престижний рейтинг, її чоловік Олександр Стоянов вирішив трохи пожартувати.

Катерина Кухар - українська прима-балерина, яка почала зоряну кар'єру в 1999 році, коли її запрошували на роботу Мадридський Королівський оперний театр, японський національний балет і Національна опера України ім. Т. Шевченка, пише Politeka.net. Артистка вибрала Україну, але при цьому продовжила багато гастролювати.

Особливу популярність Катерині Кухар принесла робота в журі "Танців з зірками". Зараз зірка також працює керівником балетного коледжу.

Завдяки великій медійності балерина стала однією з найвпливовіших особистостей в Україні за версією видання "Фокус". Зараз зірка знаходиться на 98-му рядку рейтингу.

Чоловік Катерини Кухар, її колега Олександр Стоянов, вирішив трохи пожартувати, а балерина зробила репост його коментаря в сторі свого Instagram.

"Сподіваюся це допоможе і далі розвивати культуру!)) І як мені тепер жити з цією жінкою?",- написав чоловік зірки.

Зазначимо, в обговоренні претендентів для рейтингу брали участь експерти в галузі політики, економіки, соціальної сфери та культури.

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