Украинская прима-балерина Екатерина Кухар, судья "Танців з зірками", вошла в престижный рейтинг, ее муж Александр Стоянов решил немного пошутить.
Екатерина Кухар - украинская прима-балерина, которая начала звездную карьеру в 1999 году, когда ее приглашали на работу Мадридский королевский оперный театр, японский Национальный балет и Национальная опера Украины им. Т. Шевченко, пишет Politeka.net. Артистка выбрала Украину, но при этом продолжила много гастролировать.
Особую популярность Екатерине Кухар принесла работа в жюри "Танців з зірками". Сейчас звезда также работает руководителем балетного колледжа.
Благодаря большой медийности балерина стала одной из самых влиятельных личностей в Украине по версии издания "Фокус". Сейчас звезда находится на 98-ой строчке рейтинга.
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Муж Екатерины Кухар, ее коллега Александр Стоянов, решил немного пошутить, а балерина сделала репост его комментария в стори своего Инстаграм.
"Надеюсь, это поможет и дальше развивать культуру!)) И как мне теперь жить с этой женщиной?", - написал супруг звезды.
Отметим, в обсуждении претендентов для рейтинга принимали участие эксперты в области политики, экономики, социальной сферы и культуры.
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