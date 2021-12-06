Известная украинская балерина и бессменная судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар разозлилась на своего мужа Александра Стоянова, который игнорировал ее просьбы.
Как пишет Politeka.net, на официальной странице примы-балерины и судьи шоу "Танці з зірками" Екатерины Кухар появилось видео, где ей делают макияж и прическу перед выходом на сцену. В гримерке был также и муж Кухар Александр Стоянов, который все время решал какие-то вопросы в телефоне. Так, балерина имела просьбу к мужу, которую он пообещал ей выполнить.
"Солнце, ты мех пристегни. Там ребята во всем меховом", - попросила Екатерина.
"Хорошо, я сделаю", - пообещал Стоянов.
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Через некоторое время Екатерина повторила свою просьбу к мужу, который снова пообещал ей его выполнить.
Впоследствии Кухар не выдержала и разозлилась. Ей пришлось крикнуть на мужа, который все время сидел в телефоне и игнорировал предыдущие слова жены, на глазах у гримера.
"Много, много минут после! Маму лучше не злить", - подписали видео у сторис.
"Нацепил быстро мех!",- прикрикнула балерина.
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