У мережі глядачі "1+1" збунтувалися проти рішення продюсерів шоу "Голос країни" зробити тренерами Потапа, Надю Дорофєєву, Олю Полякову та Святослава Вакарчука.

Як пише Politeka.net, нещодавно стало відомо, що у 12 сезоні вокального шоу "Голос країни" тренерами стануть співаки Надя Дорофєєва, Потап, Оля Полякова та Святослав Вакарчук.

На офіційній сторінці проєкту в Instagram опублікували очікування одного із тренерів Потапа від нового сезону.

"Це неймовірний проєкт, на який я вирішив повернутися з надією, що зустріну нові і яскраві голоси, познайомлюсь і відкрию для себе непрочитані історії учасників, знайду до кожного індивідуальний підхід, передам свої знання та уміння як артист, продюсер, тато і як тренер!", - сказав виконавець.

Також на сторінці запитали, чи чекають глядачі на новий сезон.

"Ні, без Тіни не цікаво", "Голос без Тіни не голос☹", " Хитрий хід! А де ж дотримання слова, що не буде більше на Голосі? Чи вже заздалегідь знає, що виграє? 😂😂😂А як же! Тому тут і Дорофєєва, яка буде грати на Потапа, ну, а з Поляковою домовляться! От що робить там Славко? Просто для замилювання очей глядачам! А так вже все вирішено 😂😂😂", " Ні, без Тіни Кароль не цікаво ...", " Голос без Тіни це не голос!!!!тим більше з Поляковою😕", - написали в мережі.

Рaніше Politeka писала, що Потап вразив виглядом у тренерському кріслі "Голосу країни": "Прям король".

Нагадаємо, що суддя "Голосу країни" Надя Дорофєєва несподівано зважилася на нове татуювання: "Ось тут...".

A ще Politeka повідомляла, що Потап, повернувшись на "Голос країни", заговорив про дует Вакарчука з Поляковою: "Ось це цікаво".