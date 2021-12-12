В сети зрители "1+1" взбунтовались против решения продюсеров шоу "Голос країни" сделать тренерами Потапа, Надю Дорофееву, Олю Полякову и Святослава Вакарчука.
Как пишет Politeka.net недавно стало известно, что в 12 сезоне вокального шоу "Голос країни" тренерами станут певцы Надя Дорофеева, Потап, Оля Полякова и Святослав Вакарчук.
На официальной странице проекта в Instagram опубликовали ожидания одного из тренеров Потапа от нового сезона.
"Это невероятный проект, на который я решил вернуться с надеждой, что встречу новые и яркие голоса, познакомлюсь и открою для себя непрочитанные истории участников, найду к каждому индивидуальный подход, передам свои знания и умения как артист, продюсер, папа и как тренер!",- сказал исполнитель.
Гастролирующая по России Loboda неожиданно получила украинскую награду: "Все аж повыпрыгивали"
На Украину несется непогода, появилось предупреждение об опасности: какие области под ударом
Кароль опустила лямки короткого платья и показала, как правильно соблазнять: кадры
Трагедия настигла 21-летнего украинца на заработках, подробности: избили и задушили
Ненастная погода захватит половину Украины на выходных: где резко похолодает, а где станет теплее до +13
Также на странице спросили, ждут ли зрители новый сезон.
"Нет, без Тины не интересно", "Голос без Тины не голос☹", " Хитрый ход! А где же соблюдение слова, что не будет больше на Голосе? Или уже заранее знает, что выиграет? 😂😂😂 А как же! Поэтому тут и Дорофеева, которая будет играть на Потапа, ну, а с Поляковой договорятся! Вот что делает там Славка? Просто для замыливания глаз зрителям! А так уже все решено 😂😂😂 ", "Нет, без Тины Кароль не интересно ...", "Голос без Тины это не голос!!!!тем более с Поляковой😕", - написали в сети.
Ранее Politeka писала, что Потап поразил видом в тренерском кресле "Голосу країни": "Прям король".
Напомним, что судья "Голосу країни" Надя Дорофеева неожиданно решилась на новую татуировку: "Вот здесь...".
A еще Politeka сообщала, что Потап, вернувшись на "Голос країни", заговорил о дуэте Вакарчука с Поляковой: "Вот это интересно".