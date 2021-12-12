В сети зрители "1+1" взбунтовались против решения продюсеров шоу "Голос країни" сделать тренерами Потапа, Надю Дорофееву, Олю Полякову и Святослава Вакарчука.

Как пишет Politeka.net недавно стало известно, что в 12 сезоне вокального шоу "Голос країни" тренерами станут певцы Надя Дорофеева, Потап, Оля Полякова и Святослав Вакарчук.

На официальной странице проекта в Instagram опубликовали ожидания одного из тренеров Потапа от нового сезона.

"Это невероятный проект, на который я решил вернуться с надеждой, что встречу новые и яркие голоса, познакомлюсь и открою для себя непрочитанные истории участников, найду к каждому индивидуальный подход, передам свои знания и умения как артист, продюсер, папа и как тренер!",- сказал исполнитель.

Также на странице спросили, ждут ли зрители новый сезон.

"Нет, без Тины не интересно", "Голос без Тины не голос☹", " Хитрый ход! А где же соблюдение слова, что не будет больше на Голосе? Или уже заранее знает, что выиграет? 😂😂😂 А как же! Поэтому тут и Дорофеева, которая будет играть на Потапа, ну, а с Поляковой договорятся! Вот что делает там Славка? Просто для замыливания глаз зрителям! А так уже все решено 😂😂😂 ", "Нет, без Тины Кароль не интересно ...", "Голос без Тины это не голос!!!!тем более с Поляковой😕", - написали в сети.

Ранее Politeka писала, что Потап поразил видом в тренерском кресле "Голосу країни": "Прям король".

Напомним, что судья "Голосу країни" Надя Дорофеева неожиданно решилась на новую татуировку: "Вот здесь...".

A еще Politeka сообщала, что Потап, вернувшись на "Голос країни", заговорил о дуэте Вакарчука с Поляковой: "Вот это интересно".