Днями стало відомо, що українські артисти Надя Дорофєєва, Оля Полякова, Потап і Святослав Вакарчук стануть тренерами на шоу "Голос країни", а зараз глядачів намагаються заінтригувати.
Новий склад тренерів на шоу "Голос країни" здивував глядачів, адже в ньому з'явилися зірки, які вже неодноразово знімалися в проекті, пише Politeka.net.
Зараз глядачів намагаються заінтригувати, і Потап навіть несподівано заговорив про дует Святослава Вакарчука і Олі Полякової. Таку несподівану думку він висловив під час бліц-опитування, коли у репера поцікавилися, з ким би заспівав у парі. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)
"Дует Полякової і Вакарчука - ось це цікаво", - заявив артист.
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Публікація зібрала понад 8000 переглядів і трохи коментарів, де люди зійшлися на думці, що Потап запише дует з Поляковою.
Зазначимо, новий сезон проекту пройде під слоганом "Так звучить твоя країна". У програмі візьмуть участь самобутні групи і дуети.
Оля Полякова, на відміну від зазначених тренерів, вперше візьме участь у зйомках. За словами зірки, вона направить свої знання і досвід на перемогу.
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