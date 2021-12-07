Днями стало відомо, що українські артисти Надя Дорофєєва, Оля Полякова, Потап і Святослав Вакарчук стануть тренерами на шоу "Голос країни", а зараз глядачів намагаються заінтригувати.

Новий склад тренерів на шоу "Голос країни" здивував глядачів, адже в ньому з'явилися зірки, які вже неодноразово знімалися в проекті, пише Politeka.net.

Зараз глядачів намагаються заінтригувати, і Потап навіть несподівано заговорив про дует Святослава Вакарчука і Олі Полякової. Таку несподівану думку він висловив під час бліц-опитування, коли у репера поцікавилися, з ким би заспівав у парі. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

"Дует Полякової і Вакарчука - ось це цікаво", - заявив артист.

Публікація зібрала понад 8000 переглядів і трохи коментарів, де люди зійшлися на думці, що Потап запише дует з Поляковою.

Зазначимо, новий сезон проекту пройде під слоганом "Так звучить твоя країна". У програмі візьмуть участь самобутні групи і дуети.

Оля Полякова, на відміну від зазначених тренерів, вперше візьме участь у зйомках. За словами зірки, вона направить свої знання і досвід на перемогу.

Нагадаємо, Винник несподівано вирішив об'єднатися з Поляковою

Як повідомляла Politeka, Полякова розповіла Єфросиніній, за що виставила свекруха з дому

Також Politeka писала, що Полякова вразила образами на "Голос країни", українці не змогли обрати найкращий