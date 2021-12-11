Відомий виконавець і продюсер Потап (Олексій Потапенко), який вирішив повернутися в тренерське крісло проекту "Голос країни", вразив елегантним виглядом.

Як передає Politeka.net, в Instagram проекту поділилися першими кадрами, зробленими на зйомках. Потап постав в елегантному білому костюмі з чорними кольорами.

"А ти чекаєш прем'єри "Голосу країни-12" так само сильно, як і ми? Потап розповів про свої очікування від нового сезону головного вокального шоу країни: "Це неймовірний проект, на який я вирішив повернутися в надії, що зустріну нові і яскраві голоси, познайомлюся і відкрию для себе непрочитані історії учасників", - процитували артиста автори аккаунта.

У коментарях шанувальники шоу залишили масу теплих слів. Не обійшлося і без критики.

"Прям король", "Якщо б знали ще, хто пройшов", "Ні, набридло, щось нове слабо придумати?", "Цей сезон буде приголомшливий", "Я дуже чекаю. Команда просто пушка", "Набридло. Одні й ті ж обличчя", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Потап заговорив про дует Вакарчука з Поляковою: "це цікаво".

Як повідомляла Politeka, що Потап засипав компліментами нового тренера "Голосу країни".

Також Politeka писала, що Потап завів Полякову і Кравець своїм танцем:"улюблена пісня".