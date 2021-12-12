Відома співачка, екс-солістка " НеАнгелів» Вікторія Смеюха, якій набридло бути в тіні своєї колишньої колеги по групі слави Камінської, всіляко привертає увагу новими нарядами і іміджем.

Вікторія Смеюха після розпаду групи не стала сидіти на місці і вирішила виступати сольно. Нещодавно вона вже випустила перший трек, а також розповіла про плани на майбутніх. Також Вікторія поділилася цікавими образами, в яких блищала на зйомках.

Скромничати Смеюха не стала, вибираючи маленький комбінезон, блискітки, іншу зачіску і макіяж:

"Раніше були тихіше ми, тепер не чуємо тиші 🎼 ❌ одна з сакраментальних фраз, в якій причаївся глибокий сенс! Мої неперевершені, хочу побачити, як мій сольний трек пройшов через Ваше світовідчуття.Запис записуйте відео-кавери під мій новий сингл і відзначайте в Instagram і TikTok з хештегом #говоричтохочеш ❤ ️ " - написала Смеюха під коротким роликом.

Фанати були вражені:

"Красуня🔥; сольний трек прекрасний 👏. Поздоровляю!👍 ; Образ🔥 🔥 🔥трек супер!❤ ️ ❤ ️ ; Чудова, як завжди🔥!Мелодія вже, як рідна❤️; красива 😍 Не зупиняйся; Наша ти Краса😍 😍 😍; вогонь; Краса шик шикарна💋 🔥».

Також в Instagram Смеюха, яка нещодавно пережила кілька публічних конфліктів зі своєю колишньою колегою Славою Камінською, похвалилася важливою подією у своєму житті-прем'єрою нової пісні. На фото вона показала, як презентувала пісню на одному з українських радіо.

Нагадаємо, що Смеюха забула про збентеження в напівпрозорому золотому платті:"будуть кайфувати".

Як повідомляла Politeka, Смеюха після скандалу з Камінською засвітилася з Білик: "з приголомшливою моєю музою".

Також Politeka писала, що Сміюха нарвалася на Лесю Нікітюк: "віддала!".