Відома співачка, екс-солістка " НеАнгелів» Вікторія Смеюха, якій набридло бути в тіні своєї колишньої колеги по групі слави Камінської, всіляко привертає увагу новими нарядами і іміджем.
Вікторія Смеюха після розпаду групи не стала сидіти на місці і вирішила виступати сольно. Нещодавно вона вже випустила перший трек, а також розповіла про плани на майбутніх. Також Вікторія поділилася цікавими образами, в яких блищала на зйомках.
Скромничати Смеюха не стала, вибираючи маленький комбінезон, блискітки, іншу зачіску і макіяж:
"Раніше були тихіше ми, тепер не чуємо тиші 🎼 ❌ одна з сакраментальних фраз, в якій причаївся глибокий сенс! Мої неперевершені, хочу побачити, як мій сольний трек пройшов через Ваше світовідчуття.Запис записуйте відео-кавери під мій новий сингл і відзначайте в Instagram і TikTok з хештегом #говоричтохочеш ❤ ️ " - написала Смеюха під коротким роликом.
Гастролююча по Росії Loboda несподівано отримала українську нагороду: "Всі аж повистрибували"
Трагедією завершилися пошуки вагітної українки та її чоловіка: без батьків залишилися двоє дітей
Пенсії українців піднімуть з 1 січня, хто отримуватиме 6000 гривень, а кому обіцяють 20 тисяч
Узерлі з "Величного століття" в червоній сукні довела, що може виглядати розкішно: "Як і раніше хороша"
Проблеми зі здоров'ям підкосили зірку українського кіно та екс-учасника "Танців з зірками": "Пару серій без мене"
Фанати були вражені:
"Красуня🔥; сольний трек прекрасний 👏. Поздоровляю!👍 ; Образ🔥 🔥 🔥трек супер!❤ ️ ❤ ️ ; Чудова, як завжди🔥!Мелодія вже, як рідна❤️; красива 😍 Не зупиняйся; Наша ти Краса😍 😍 😍; вогонь; Краса шик шикарна💋 🔥».
Також в Instagram Смеюха, яка нещодавно пережила кілька публічних конфліктів зі своєю колишньою колегою Славою Камінською, похвалилася важливою подією у своєму житті-прем'єрою нової пісні. На фото вона показала, як презентувала пісню на одному з українських радіо.
Нагадаємо, що Смеюха забула про збентеження в напівпрозорому золотому платті:"будуть кайфувати".
Як повідомляла Politeka, Смеюха після скандалу з Камінською засвітилася з Білик: "з приголомшливою моєю музою".
Також Politeka писала, що Сміюха нарвалася на Лесю Нікітюк: "віддала!".