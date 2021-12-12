Известная певица, экс-солистка «НеАнгелов» Виктория Смеюха, которой надоело быть в тени своей бывшей коллеги по группе Славы Каминской, всячески привлекает внимание новыми нарядами и имиджем.

Виктория Смеюха после распада группы не стала сидеть на месте и решила выступать сольно. Недавно она уже выпустила первый трек, а также рассказала о планах на будущих. Также Виктория поделилась интересными образами, в которых блистала на съемках.

Скромничать Смеюха не стала, выбирая маленький комбинезон, блестки, другую прическу и макияж:

«Раньше были тише мы, теперь не слышим тишины 🎼 ❌ Одна из сакраментальных фраз, в которой притаился глубокий смысл! Мои непревзойденные, хочу увидеть, как мой сольный трэк прошёл через Ваше мироощущение.🌍 Записывайте видео-каверы под мой новый сингл и отмечайте в Instagram и TikTok с хештегом #говоричтохочешь ❤️» - написала Смеюха под коротким роликом.

Фанаты были впечатлены:

«Красотка🔥; сольный трек прекрасен 👏. Поздравляю!👍; Образ🔥🔥🔥трек супер!❤️❤️; Великолепна,как всегда🔥!Мелодия уже ,как родная❤️; Красивая 😍 не останавливайся; Наша ты красота 😍😍😍; Огонь; Красота 😻 шикарная 💋🔥».

Также в Инстаграм Смеюха, которая недавно пережила несколько публичных конфликтов со своей бывшей коллегой Славой Каминской, похвасталась важным событием в своей жизни – премьерой новой песни. На фото она показала, как презентовала песню на одном из украинских радио.

Напомним, что Смеюха забыла о смущение в полупрозрачном золотом платье: "Будут кайфовать".

Как сообщала Politeka, Смеюха после скандала с Каминской засветилась с Билык: "С потрясающей моей музой".

Также Politeka писала, что Смеюха нарвалась на Лесю Никитюк: "Отдала!".