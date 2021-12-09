51-летняя украинская исполнительница Ирина Билык, появилась в компании бывшей солистки "НеАнгелы", певицы Виктории Смеюхи после скандала со Славой Каминской.

Бывшая солистка группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха некоторое время назад обвинила свою бывшую коллегу Славу Каминскую в абьюзе, а также разрезала большой торт с ее портретом, сообщает Politeka.net.

Слава Каминская отшучивается на эту тему, дав себе прозвище "главного абьюзера страны".

На фоне громкого скандала обе продолжают творчески развиваться, а также ведут страницы в Инстаграм.

В частности, на новом снимке Виктория Смеюха предстала с Ириной Билык.

"С потрясающей моей музой @bilyk_iryna нас объединяет сегодняшний день рождения наших музыкальных премьер, а также общий бывший продюсер @yuriynikitin, у которого сегодня тоже День Рождения.

🎉🎁 Всему и всем свое время и место. Будьте счастливы и верьте в знаки судьбы!🌓 Юра, многая лета!…🌹🌹🌹", - написала Виктория Смеюха, поздравив украинского продюсера.

"Две богини🔥🔥❤️", " ❤️❤️❤️две прекрасные певицы", "Вот это я понимаю —артистки!!! Обожаю Ваше творчество, и голоса!😃👏👏👏😍🎼🎶🌟🌟🌟", "Девушки заслуживают грома оваций🎉✌🏻💃🏻💐😍", "Самые любимые певицы! Сделайте дуэт, это будет 🔥🔥🔥", - написали пользователи Сети.

Напомним, Каминская из "НеАнгелов" изменила внешность после скандала со Смеюхой

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