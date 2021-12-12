Обраниця головного героя 11 сезону шоу "Холостяк" Михайла Заливако Анна Богдан, яка яскраво відзначила день народження на вечірці, показала фігуру в купальнику.
Анна Богдан вирушила у відпустку разом з коханим і тепер кожен день розповідає про цікаві місця, які вони відвідують. Також пара встигає ходити на вечірки, гуляти на пляжі і веселитися.
Оскільки пара також святкувала день народження Ганна у барі вночі, вони якийсь час не показували свої розваги, вважаючи за краще усамітнення. Після цього Богдан показала, як ніжиться на пляжі і не сумує з Заливако.
У рожевому маленькому купальнику і простий накидці Анна порадувала природністю і простотою. Навіть без макіяжу та фільтрів Ганна виглядає дуже доглянуто і привабливо, що самі фанати помічають в мережі.
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Також в Instagram Михайло Заливако поділився кадром з коханою, засвітивши екзотичний відпочинок в Мексиці. Він чесно розповів про те, які враження у нього від цієї країни.
"У Мексиці, у мене дуже часто проскакує слово "незвично". Тут дуже багато всього, що викликає дуже дивні емоції. Країна дуже унікальна своєю історією, як і тим, що ще тут відбувається зараз, яке тут небо, розмір хмар і колір води. Коротше одним словом-бомба», - підписав фото Заливако.
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