Відомий продюсер, виконавець і шоумен Потап (Олексій Потапенко), який знову повернеться в тренерське крісло шоу «Голос країни», показав свою команду в повному складі.

Як передає Politeka.net, після розпаду дуету Потап і Настя артист впритул зайнявся музичним проектом MOZGI. До складу колективу входять артисти, які також задіяні в інших проектах продюсерського центру. У себе в Instagram Потап показав групу в повному складі, анонсувавши швидкий вихід нової пісні, приуроченої до новорічних свят.

"Вихід", - коротко підписав фото Потап.

У коментарях популярній команді залишили масу приємних слів. Багато хто звернув увагу, що артисти сильно змінилися за останній час.

"Це буде хіт 2022 року", «чекаємо-с)», "круті", "Краща група", "У ПТП є брат близнюк? Перший на фото», "Як сильно всі змінилися", "А що з Позитивом. Такий вгодований", "кращі", - пишуть користувачі Мережі.

Зазначимо, що новий хіт гурту став популярним ще до виходу завдяки молодіжній мережі Тік Ток.

Нагадаємо, що Потап змусив Полякову і Кравець танцювати під свою дудку: "улюблена пісня".

А ще Politeka писала, що Потап вразив виглядом у тренерському кріслі "Голосу країни".

Також Politeka повідомляла, що Потап розсипався в компліментах перед новим тренером "Голосу країни".