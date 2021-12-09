Відомий продюсер і артист Потап (Олексій Потапенко) розсипався в компліментах перед новим тренером шоу "Голос країни".

Як передає Politeka.net, Потап (Олексій Потапенко) є відомим українським артистом. Також він володіє продюсерським центром і є наставником популярних українських артистів. У 2019-му році він оголосив, що одружився з колишньою колегою Настею Каменських.

Так, цього разу артист опублікував нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Потап завалив компліментами відому співачку і свою колегу по "Голосу країни" Ольгу Полякову.

"Вражаюча особа, яка домоглася всього сама, своєю працею, відкритістю і бажанням зробити світ красивішим, яскравішим і веселішим - Оля Полякова. Вона випустила книгу для всіх дівчаток і хлопчиків. Це шалено цікаво. Хочу, щоб мені автор сам підписав", - завалив компліментами Потап.

"Добре, Лешенька. Я підпишу тобі, напишу від автора. Читаєш сам і своїй дорослій дівчинці перепродай", - пожартувала Ольга Полякова.

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