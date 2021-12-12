Заводна мама Дана Балана Людмила Балан порадувала шанувальників святковим відео з Дідом Морозом у новорічній атмосфері.

Як повідомляє Politeka.net, популярна Молдавська співачка і телеведуча, мама музиканта Дана Балана Людмила Балан в свої 63 роки може похвалитися не тільки чудовим талантом, але і приголомшливою зовнішністю, вона молода і енергійна. Це можна побачити на новому відео, яке жінка виклала в своєму Instagram.

На кадрах Людмила запально танцює на сцені з дітьми і Дідом Морозом, а в цей час на тлі звучить весела новорічна пісенька. Як видно, на сцену мама Дана Балана вийшла в короткій червоній сукні з блискучим декором, її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі яскравий макіяж і мила посмішка.

У підписі до публікації Людмила розповіла історію з дитинства: "Коли я була дитиною, Дід Мороз приходив до школи, І моя мама розповідала мені вірш "Дід Мороз з білим волоссям". А я його чекала, але Дід Мороз став приходити до дітей з Молдови тільки на початку 90-х.у 1992 році я виявила вірш Адріана Пеунеску "В очікуванні Санта-Клауса", який мені так сподобалося, що в той час я попросила майстра Євгена Дога скласти пісню на ці вірші. Так народилася ця пісня в 1992 році".

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