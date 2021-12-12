Заводная мама Дана Балана Людмила Балан порадовала поклонников праздничным видео с Дедом Морозом в новогодней атмосфере.

Как сообщает Politeka.net, популярная молдавская певица и телеведущая, мама музыканта Дана Балана Людмила Балан в свои 63 года может похвастаться не только великолепным талантом, но и потрясающей внешностью, она молода и энергична. Это можно увидеть на новом видео, которое женщина выложила в своем Instagram.

На кадрах Людмила зажигательно танцует на сцене с детьми и Дедом Морозом, а в это время на фоне звучит веселая новогодняя песенка. Как видно, на сцену мама Дана Балана вышла в коротком красном платье с блестящим декором, ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице яркий макияж и милая улыбка.

В подпсии к публикации Людмила рассказала историю из детства: "Когда я была ребенком, Дед Мороз приходил в школу, и моя мама рассказывала мне стихотворение "Дед Мороз с белыми волосами". А я его ждала, но Дед Мороз стал приходить к детям из Молдовы только в начале 90-х. В 1992 году я обнаружила стихотворение Адриана Пэунеску "В ожидании Санта-Клауса", которое мне так понравилось, что в то же время я попросила мастера Евгения Дога сочинить песню на эти стихи. Так родилась эта песня в 1992 году".

Напомним, 63-летняя мама Дана Балана в красном платье оседлала жеребца: "Какая же красота".

Как сообщала Politeka, 63-летняя мама Дана Балана поразила талантом не хуже знаменитого сына: "Какой голос".

Также Politeka писала, что 63-летнюю маму Дана Балана осыпали комплиментами за появление в мини-платье: "Оставайтесь такой".