Відома актриса і гумористка Вікторія Булітко зі студії "Дизель шоу" показала себе у всій красі в розкішному вбранні до п'ят.

Як повідомляє Politeka.net, популярна гумористична актриса з "Дизель шоу" Вікторія Булітко, яка брала участь в одному з сезонів "Танців з зірками", часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня виклала в сторіс коротке відео, на якому красується в розкішному червоному вбранні до п'ят.

Як видно, Вікторія знімає себе в дзеркало в просторій гримерці з накритими столами. Перед камерою вона з'явилася в довгій червоній сукні хитромудрого фасону, яке ідеально лягло по фігурі, підкреслюючи всі спокусливі вигини. Волосся актриси зібране в елегантну зачіску, а на її обличчі яскравий макіяж.

Булітко ніяк не підписала свої сторіс, і нічого не говорить в ролику, вона просто витончено демонструє своїй наряд з різних сторін і посилає поцілунки Дзеркалу.

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