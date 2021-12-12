Известная актриса и юмористка Виктория Булитко из студии "Дизель шоу" показала себя во всей красе в роскошном наряде до пят.

Как сообщает Politeka.net, популярная юмористическая актриса из "Дизель шоу" Виктория Булитко, которая принимала участие в одном из сезонов "Танців з зірками", часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила в сторис короткое видео, на котором красуется в роскошном красном наряде до пят.

Как видно, Виктория снимает себя в зеркало в просторной гримерке с накрытыми столами. Перед камерой она появилась в длинном красном платье замысловатого фасона, которое идеально легло по фигуре, подчеркивая все соблазнительные изгибы. Волосы актрисы собраны в элегантную прическу, а на ее лице яркий макияж.

Булитко никак не подписала свои сторис, и ничего не говорит в ролике, она просто изящно демонстрирует своей наряд с разных сторон и посылает поцелуи зеркалу.

Напомним, Звезду "Дизель шоу" Булитко схватил за шею ее коллега, появилось видео: "Эй ты, курица, давно хотел...".

Как сообщала Politeka, Булитко из "Дизель шоу" показала свой новый автомобиль: "Ни гвоздя, ни жезла!".

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