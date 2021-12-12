Російська співачка Алла Пугачова вразила стрункими ніжками, засвітившись на пляжі в коротких джинсових шортиках – шанувальники прийшли в захват від виду примадонни.

Як передає Politeka.net, на одному з фан-акаунтів зіркової сім'ї в Instagram з'явилося фото Алли Пугачової, зроблене під час відпочинку. Артистка позувала в коротких шортах, виставивши напоказ свої стрункі ноги. Варто відзначити, що протягом своєї кар'єри зірка завжди віддавала перевагу коротким нарядам.

"Починайте робити все, що ви можете зробити – і навіть те, про що можете хоча б мріяти. У сміливості геній, сила і магія", - підписали фото автори аккаунта.

В коментарях Пугачовій залишили масу приємних слів.

"Живіть 100 років...радуйте всіх..Виглядайте завжди так!", "Молодше ніж в молодості ... Браво!!! Зовсім дівчинка стала", "Аллочка дивовижна», «ідеальний приклад», "на вас подивишся і настрій поліпшується", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Пугачова засвітилася в молодіжних окулярах, підкоривши виглядом: "Мадам Брошкіна".

А ще Politeka писала, що Алла Пугачова вразила виглядом з яскравим макіяжем і молодіжною зачіскою: "Молодець Алла".

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