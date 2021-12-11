Алла Пугачова вразила фанатів схудлою фігурою і моложавим видом на нових кадрах, які представив її коханий гуморист і ведучий Максим Галкін на своїй сторінці в соціальній мережі.

Максим Галкін і Алла Пугачова живуть більше двадцяти років разом, причому пара виховує маленьких дітей, які виносила для них сурогатна мати. Через те, що пара не бажає обговорювати особисте, вона веде закритий спосіб життя і не поширюється про свої досягнення.

Причому також Пугачова давно не виступає і уникає уваги преси на заходах. Нещодавно Максиму вдалося умовити дружину на нове фото і тим самим похвалитися перед колегами.

"Не любить Аллочка фотографуватися, а даремно! Ледве вмовив!» - писати Галкін під кадром.

Лоліта, Аніта Цой, Микола Басков, Настя Івлєєва, Олександр Ревва та інші зірки підтримали пост з фанатами:

"Шикарна красуня! ❤ ️ ; Класна👌; розкішна 🔥; а даремно! 🔥 🔥 красуня; яка Гарненька😍; відмінно виглядає!!! Так стильно, модно, молодіжно!!!!! Довгих років життя і міцного здоров'я; при всій повазі..., але це просто Лоліта якась. Не Мілявська, Набоковська 😉; ну вона ж красуня... ; і все ж вона супер! Прям дійсно примадонна!😍 ; Вона ніколи не розповідає про своє " нове відчуття себе самої; ну прямо дівчинка з секретом, як же схудли!; Удачі Вам, Максим!».

Як відомо, 72-річна Алла Пугачова в останні роки рідко виступає на сцені і з'являється на світських заходах. Проте вони з чоловіком, шоуменом Максимом Галкіним, часто діляться простими повсякденними фото і відео в соцмережах.

На нових кадрах Пугачову зняли під час прогулянки вечірньою вулицею. Співачка одягнена в довге чорне пальто і бере. Однак, головною родзинкою її образу стали масивні сонцезахисні окуляри модної форми.

Нагадавши, Алла Пугачова збовтнула, чи збирається ще заміж після Галкіна.

Як повідомляла Politeka, діти Алли Пугачової і Галкіна вразили видом в казкових нарядах.

Також Politeka писала, що Моложава Пугачова підкорила видом поруч зі старшим онуком.