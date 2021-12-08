Алла Пугачова вразила шанувальників життєрадісним видом на прогулянці по вулиці, покрасувавшись образом у всьому чорному і з модними окулярами.
Як пише Politeka.net, нові кадри з російською Примадонною з'явилися на фан-сторінці її зіркової сім'ї в Instagram.
Як відомо, 72-річна Алла Пугачова в останні роки рідко виступає на сцені і з'являється на світських заходах. Проте вони з чоловіком, шоуменом Максимом Галкіним, часто діляться простими повсякденними фото і відео в соцмережах.
На нових кадрах Пугачову зняли під час прогулянки вечірньою вулицею. Співачка одягнена в довге чорне пальто і бере. Однак, головною родзинкою її образу стали масивні сонцезахисні окуляри модної форми.
Пугачова помахала комусь за кадром, а потім посміхаючись пішла вперед.
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"Просто бути живим, дивитися, як сонце піднімається над блискучими сніговими пагорбами — це ж найбільший скарб на землі", - йдеться в підписі до відео.
Шанувальники Алли Борисівни не змогли пройти повз.
"Приголомшлива наша Алла Пугачова, люблю вас", "сильна жінка", "як я рада Алла що ви така яскрава всім хочеться просто жити", "Мадам Брошкіна", "Стала схожа на Л.Вайкуле", "поважаю", - пишуть люди.
Нагадаємо, Алла Пугачова збовтнула, чи збирається ще заміж після Галкіна.
Як повідомляла Politeka, діти Алли Пугачової і Галкіна вразили видом в казкових нарядах.
Також Politeka писала, що моложава Пугачова підкорила видом поруч зі старшим онуком.