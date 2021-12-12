Відома російська співачка Алла Пугачова, якій навесні виповнилося 72 роки, вразила молодіжною стрижкою на одному з архівних знімків.

Як передає Politeka.net, в Instagram у примадонни російської естради дуже багато фан-сторінок, де шанувальники згадують, якою красунею була зірка. На одному з фото співачка позувала з яскравим макіяжем, який підкреслив її виразні очі, і молодіжною зачіскою. Виглядала Пугачова набагато молодше своїх років.

"Неси свій хрест, чужий не приміряючи…

Як стати дельфіном-птицю не вчи…

Але якщо мільйон свічок згорає,

То їх врятує вогонь однієї свічки...", - підписали фото автори аккаунта.

У коментарях шанувальники залишили масу компліментів своєму кумиру.

"Дуже мудро сказано!", "Дуже хороші і глибокі слова", "Краса рятує світ!", "Молодець Алла, не боїться змінювати імідж", «Вона завжди виглядає чудово», "стильна і неповторна", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Пугачова прогулялася по вулиці ввечері в молодіжних окулярах, з'явилося відео: "Мадам Брошкіна".

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