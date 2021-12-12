37-річна українська співачка Оля Полякова вразила танцями зі своєю колегою і подружкою, українською телеведучою Машею Єфросиніною – жінки дали спеку перед новорічними святами.
Як передає Politeka.net, у молодіжній мережі Тік Ток з'явилося запальне відео з зірками. Полякова одягла дуже коротеньке червоне плаття, а Єфросиніна перевтілилася в Снігуроньку. Жінки записали спокусливі танці прямо в коридорі квартири.
"Непомітно підкрадається Новий Рік", - підписала відео Оля Полякова.
У коментарях красуням залишили масу приємних слів.
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"МашОль", "Кращі! Це образи зі зйомок "Ліги сміху"?", "Я завжди вірив у Снігуроньку. А дружина каже, що їх не існує. А тут відразу дві", "Снігурка начебто непогана, а Оля здає", "Красуні, ви звідки?", "Ви прекрасні», «ні у кого немає таких красивих ніг, як у Олі», "приголомшливі", - пишуть користувачі Мережі.
Як відомо, з недавнього часу Полякова і Єфросиніна разом ведуть авторський проект "Дорослі дівчатка", де відверто обговорюють важливі теми.
Нагадаємо, що Полякова в "полуплатті" вразила видом на червоній доріжці:"зніми з себе це".
А ще Politeka писала, що Полякова показала, як вміє спокушати: кадри.
Також Politeka повідомляла, що Полякова в сукні з великим вирізом пококетувала на камеру.