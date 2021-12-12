37-річна українська співачка Оля Полякова вразила танцями зі своєю колегою і подружкою, українською телеведучою Машею Єфросиніною – жінки дали спеку перед новорічними святами.

Як передає Politeka.net, у молодіжній мережі Тік Ток з'явилося запальне відео з зірками. Полякова одягла дуже коротеньке червоне плаття, а Єфросиніна перевтілилася в Снігуроньку. Жінки записали спокусливі танці прямо в коридорі квартири.

"Непомітно підкрадається Новий Рік", - підписала відео Оля Полякова.

У коментарях красуням залишили масу приємних слів.

"МашОль", "Кращі! Це образи зі зйомок "Ліги сміху"?", "Я завжди вірив у Снігуроньку. А дружина каже, що їх не існує. А тут відразу дві", "Снігурка начебто непогана, а Оля здає", "Красуні, ви звідки?", "Ви прекрасні», «ні у кого немає таких красивих ніг, як у Олі», "приголомшливі", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, з недавнього часу Полякова і Єфросиніна разом ведуть авторський проект "Дорослі дівчатка", де відверто обговорюють важливі теми.

Нагадаємо, що Полякова в "полуплатті" вразила видом на червоній доріжці:"зніми з себе це".

А ще Politeka писала, що Полякова показала, як вміє спокушати: кадри.

Також Politeka повідомляла, що Полякова в сукні з великим вирізом пококетувала на камеру.