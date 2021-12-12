37-летняя украинская певица Оля Полякова впечатлила танцами со своей коллегой и подружкой, украинской телеведущей Машей Ефросининой – женщины дали жару перед новогодними праздниками.

Как передает Politeka.net, в молодежной сети Тик Ток появилось зажигательное видео со звездами. Полякова надела очень коротенькое красное платье, а Ефросинина перевоплотилась в Снегурочку. Женщины записали соблазнительные танцы прямо в коридоре квартиры.

«Незаметно подкрадывается Новый год», - подписала видео Оля Полякова.

В комментариях красоткам оставили массу приятных слов.

«МашОль», «Лучшие! Это образы со съемок «Лиги смеха»?», «Я всегда верил в Снегурочку. А жена говорит, что их не существует. А тут сразу две», «Снегурка вроде неплохая, а Оля сдает», «Красавицы, вы откуда?», «Вы прекрасны», «Ни у кого нет таких красивых ног, как у Оли», «Потрясающие», - пишут пользователи сети.

Как известно, с недавнего времени Полякова и Ефросинина вместе ведут авторский проект «Взрослые девочки», где откровенно обсуждают важные темы.

Напомним, что Полякова в "полуплатье" впечатлила видом на красной дорожке: "Сними с себя это".

А еще Politeka писала, что Полякова показала, как умеет соблазнять: кадры.

Также Politeka сообщала, что Полякова в платье с большим вырезом пококетничала на камеру.