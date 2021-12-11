37-річна українська співачка Оля Полякова, детектив шоу" Маска", яка нещодавно випустила ще один випуск з Машею Єфросиніною, показала яскравий образ у вбранні з глибоким декольте.

Оля Полякова перед Новим виступом не втрималася і записала невелике відео. Причому артистка змогла зацікавити образом-чорне плаття з корсетом і значне декольте з незвичайним вирізом зробило акцент тільки на формах Полякової.

Оскільки перед святами Ольга дає багато концертів і знімається в різних новорічних шоу, вона також часто змінює стиль і вбрання. Відрізняється вона і своїм смаком-маленькі сукні з блискітками, корсети з камінням або крихітні клаптики тканини, що ледь прикривають форми, завжди дивують мережу.

У своїх нарядах Ольга виступає не раз, тому фанати часто помічають, що зірка добре стежить за собою. Вона не набирає зайвого і багато трудиться, щоб мати ідеальну фігуру.

Також виконавиця Оля Полякова перед зйомками чергового випуску шоу вирішила не скромничати і повеселила глядачів. Справа в тому, що артистка вирішила показати не тільки цікавий новорічний наряд зі значним декольте.

Зірка також покрасувалася в компанії Маші Єфросиніної, з якою записує вже далеко не перше відео для шоу телеведучої. Там зірки обговорюють Особисті і наболілі теми, сміються над віком і говорять про виховання дітей.

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