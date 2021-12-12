Співачка Оля Полякова, одна із зіркових детективів шоу "Маска 2", яка нерідко скандалить на шоу, щоб привернути увагу аудиторії на себе, похвалилася новим стилем.

Оля Полякова відкрито заявляє, що гідна хорошої уваги, багато працює над собою і взагалі звикла ігнорувати критику в мережі. Причому артистка помічає, що не тягне на ті коментарі, що їй зазвичай пишуть недоброзичливці.

Тому з кожним разом на фотосесіях, зйомках шоу або під час ефіру «Маски» вона з'являється в максимально яскравих костюмах або маленьких сукнях. Полякова всіляко намагається бути молодше.

У короткому джинсовому костюмі з рваним низом на шортах вона пройшлася по павільйону і похвалилася підтягнутими формами. За словами Полякової, для цього доводиться займатися іноді через силу і на свята, але їй подобається результат.

Ми писали, що в номінацію на відкриття маски потрапили персонажі горила і Котик. Полякова з Олегом Винником, ще одним зірковим детективом, були проти, щоб з горили зривали костюм. На знак протесту Оля зі скандалом покинула шоу "Маска", але горилу все ж"роздягли".

"Полякова з її зневажливою поведінкою просто жахлива! Тітці пора спуститися на землю"; " як можна вигнати один з кращих голосів проекту? У мене дежавю. Як того року з Каднаєм"; " поведінка експертів починає дратувати 😠"; " Ура. Полякова пішла", - коментують в мережі.

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