Українська спортсменка, олімпійська чемпіонка Ольга Харлан поділилася з шанувальниками своїми враженнями про участь в останньому сезоні "Танців з зірками".

Як передає Politeka.net, в Instagram вона вирішила розповідати про кожен ефір шоу.

"Я бачу, що Вам сподобалася ідея про пости про кожен ефір нашої пари! Я рада! Тим більше, що це так круто повертатися думками в той шалений (в хорошому сенсі) час. Все таки кожен тиждень підготовки до ефіру - це маленька, але дуже цікава і важлива історія, якою хочеться ділитися!", - відзначила Харлан.

Вона нагадала, що другим танцем їх пари був квікстеп, який є дуже швидким і рухливим танцем.

"Мій поперек, плечі і шия - сказали мені «до побачення». У мене був маленький плюсик, в номері я повинна була танцювати в кедах. І це було чудово! Нічого не може бути краще, ніж танцювати в кедах, особливо бальні танці!",- заявила спортсменка, додавши, що посеред тижня у неї сильно защемило шию.

"Можу сказати, що я так і не сходила до лікаря в той тиждень і пошкодувала про це, тому що наступний танець був-танго", - завершила свою розповідь Ольга Харлан.

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