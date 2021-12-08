Українська спортсменка Ольга Харлан, яка брала участь в останньому сезоні "Танців з зірками", показала, як проводить час в Італії.
Як пише Politeka.net, Ольга Харлан є успішною вітчизняною спортсменкою. Зірка взяла безліч медалей з фехтування на Олімпійських іграх. У спортсменки дві "бронзи", одне" срібло", а також"золото". А нещодавно Харлан стала учасницею "Танців з зірками", де не змогла перемогти, але посіла друге місце. На нових сторіс Ольга показала, як проводить час в Італії.
На фото Ольга показала, як сидить за столиком і п'є кавовий напій.
"Хто не знав, в Італії можна пити капучино тільки до обіду. Точніше, до 11 ранку. Старанно дотримуюся правил", - написала Харлан.
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Також спортсменка показала чоловіка, з яким зараз перебуває у відносинах - італійцем на ім'я Луїджі. Він теж сидів за столиком поруч з Ольгою.
Варто відзначити, що хлопець Ольги - Луїджі Самельє, який є триразовим чемпіоном Європи і Олімпійським медалістом.
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