Відома українська чемпіонка з фехтування та учасниця "Танців з зірками" Ольга Харлан розповіла, на які гроші живе.

Ольга Харлан є відомою спортсменкою. Вона прославилася завдяки своїй перемозі на Олімпіаді в Пекіні у 2008-му році, де вона принесла золото для України у фехтуванні. Зараз вона продовжує свою спортивну кар'єру. Як передає Politeka.net, дівчина стала учасницею шоу "Танці з зірками", а її партнером по проєкту став Дмитро Дікусар.

Так, цього разу Ольга Харлан прийшла на інтерв'ю до DOROTYE, там вона поділилася з ведучою фактами зі свого життя. Спортсменка розповіла, що вона не отримує заробітну плату щомісяця. На кадрах Ольга Харлан розповіла, на що живе спортсмен в Україні.

"У мене 10 змагань на рік. 8 по Кубках світу і гран-прі, Чемпіонат світу та Європи. У рік Олімпіади у нас немає чемпіонату світу. Якщо я виграю турнір, то я не отримую нічого. У нас Міністерство спорту є, яке платить зарплату, є президентська стипендія за чемпіонати світу. Є преміальні за кубки світу за результати всього року тобі там платить якусь суму Міністерство спорту", - повідала Ольга Харлан.

"Слава богу, що у мене є Партнери, які зі мною співпрацюють. Це співпраця за контрактом з Red Bull, Nike, Barbie", - розповіла спортсменка.

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