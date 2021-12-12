Украинская спортсменка, олимпийская чемпионка Ольга Харлан поделилась с поклонниками своими впечатлениями об участии в последнем сезоне "Танців з зірками".
Как передает Politeka.net, в Инстаграм она решила рассказывать о каждом эфире шоу.
«Я вижу, что вам понравилась идея про посты о каждом эфире нашей пары! Я рада! Тем более, что это так круто возвращаться мыслями в то безумное(в хорошем смысле) время. Все таки каждая неделя подготовки к эфиру - это маленькая, но очень интересная и важная история, которой хочется делиться!», - отметила Харлан.
Она напомнила, что вторым танцем их пары был квикстеп, который является очень быстрым и подвижным танцем.
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«Моя поясница, плечи и шея - сказали мне «до свидания». У меня был маленький плюсик, в номере я должна была танцевать в кедах. И это было прекрасно! Ничего не может быть лучше, чем танцевать в кедах, особенно бальные танцы!», - заявила спортсменка, добавив, что посреди недели у нее сильно защемило шею.
«Могу сказать, что я так и не сходила к врачу в ту неделю и пожалела об этом, потому что следующий танец был – танго», - завершила свой рассказ Ольга Харлан.
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