Українська спортсменка Ольга Харлан, яка брала участь в останньому сезоні "Танців з зірками", поділилася чуттєвим кадром з нової фотосесії.

Спортсменка зараз вирушила після фіналу шоу на відпочинок і навіть провела добре час в компанії друзів, зацікавивши кадрами з прогулянок по місту. В цей раз Ольга вирішила розбавити стрічку новим кадром.

На своїй сторінці в Instagram вона показала, як проводить час на «затишній» фотосесії. Сидячи на кріслі, Харлан повернулася боком і вибрала досить скромний наряд. У Білій розстебнутій сорочці і світлих джинсах зірці все одно вдалося підкорити чуттєвістю

У підписі вона запропонувала проголосувати, який з кадрів фанатам подобається більше, багато підмітили, що перший кадр найбільш цікавий:

"Яка красива1😍 🔥; 1🔥; 1-е фото! В кольорі, в даному випадку, виразніше вийшло!!!!! 👏 😊 ; обидві хороші!🔥 🔥 ; ви чарівна 👍 🔥 1; а мені і друге подобається; яка ніжність».

Ольга Харлан є успішною вітчизняною спортсменкою. Зірка взяла безліч медалей з фехтування на Олімпійських іграх. У спортсменки дві "бронзи", одне" срібло", а також"золото". А нещодавно Харлан стала учасницею "Танців з зірками", де не змогла перемогти, але посіла друге місце. На нових сторіс Ольга показала, як проводить час в Італії.

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