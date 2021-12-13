Єдиний син російського актора Максима Дрозда, відомого за серіалами "Зовнішнє спостереження" і "Ліквідація", зараз знаходиться в лікарні у важкому стані.

53-річний актор закликав усіх небайдужих помолитися. Відповідний пост з фотографією молодого чоловіка опублікований в Instagram артиста, передає Politeka.net.

Пізніше Телеграм-канал "112" розкрив подробиці трагедії, що трапилася з Єгором Дроздом. 24-річний хлопець отримав небезпечні травми ще 11 грудня під час бійки в одному з барів Москви. Його двічі вдарили в голову, після чого він втратив свідомість. Прийшовши до тями, хлопець не став звертатися за допомогою до медиків і відправився додому, де його стан різко погіршився і рідні були змушені викликати швидку допомогу.

Лікарі діагностували у сина Максима Дрозда сильний забій головного мозку, перелом кісток склепіння і основи черепа.

Користувачі висловили слова підтримки Єгорові та його родині:

"🙏 🙏все Буде Добре"; "🙏Господи, допоможи хлопчикові"; "Ви, Максим, самі хоч трохи, теж постраждали... тому всім здоров'я... І нехай все погане закінчиться і ваша сім'я буде під крилом янгола-охоронця... під захистом... бережіть себе!!"; "Та де ж ви їх хапаєте, ті травми😮а берегти себе не доля? Господи, допоможи Єгору!!!🙏🙏🙏🍀💖💖💖"; "Запалили свічку! Бог вам на допомогу! Ви будьте сильними! Він повинен відчувати вашу силу!".

Відзначимо, Єгор Дрозд пішов по стопах батька і вибрав кар'єру актора, вже встигнувши знятися в декількох серіалах і повнометражних фільмах. Хлопець навчається в Школі-студії МХАТ (майстерня Дмитра Бруснікіна).

Нагадаємо, що знайдено тіло співачки і учасниці популярного шоу, деталі трагедії: "вона так рано пішла"

Як повідомляла Politeka, не стало музиканта культової групи, подробиці: "до останнього боровся за життя"

Також Politeka писала, що знаменитий актор пішов з життя, отримавши травму: "вдарився головою об підлогу"