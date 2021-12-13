Відомий український хореограф, ведучий і суддя шоу «Танці з зірками» Влад Яма днями пережив операцію, а пізніше вирішив розповісти про свій стан.

Днями відомий хореограф повідомив про те, що їде до стоматолога на операцію, пише Politeka.net. Артист не розкривав подробиці, але вийшовши в ефір свого сторіс Instagram, йому довелося приховувати половину обличчя.

"Набряк Натік", - написав Влад Яма.

За словами судді популярного шоу, з ним все гаразд, крім того, він подякував усім за слова підтримки.

"Все нормально зі мною, хлопці. Спасибі, що переживаєте. Трошки набряк, але скоро пройде", - розповів Влад Яма.

Зазначимо, Влад Яма ретельно стежить за зовнішністю, займаючись спортом, і намагаючись правильно харчуватися.

14 років тому артист сильно схуд через стреси і сильні навантаження на проекті "Танці з зірками", і вирішив звернутися до тренера, який призначив танцюристу спортивну дієту з великою місткістю білка.

Артист повернувся в нормальну вагу, а зараз він обмежує себе в харчуванні, і не визнає фруктових дієт. На думку хореографа, у фруктах багато цукру, тому неможливо схуднути.

Також суддя проекту багато займається спортом, а ранкова пробіжка - це обов'язковий ритуал.

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