Відома українська ведуча Катерина Осадча влаштувала разом з "Холостячкою" Ксенією Мішиною інтерв'ю, розпитавши про тему розставання з Олександром Еллертом.

Нещодавно телеведуча Катя Осадча вирішила поспілкуватися у відпустці з Ксенією Мішиной, обговорила з нею різні теми, догляд за собою, секрети краси і навіть поспілкувалася на тему особистого життя в рамках своєї телепередача.

Так, з Серце холостячки Ксенії Мішиної знову вільно. Катерина Осадча зустрілася з актрисою під час її відпочинку в Арабських Еміратах і дізналася, чому насправді вона розійшлася з Олександром Еллертом.

"Вже не приховую, що ми не разом. Напевно вперше цього говорю публічно. У нас були відмінні відносини, в них було всього дуже багато яскравого, позитивного – багато плюсів, але були і мінуси. Знаєш, різні сторони кожної людини, які повинні притертися і ми намагалися це зробити, але... не вийшло.

У нас були і сварки, постійні емоційні сплески і я розуміла, що це занадто і так не можна, я відчувала себе дуже погано. Мені було дуже боляче і це витримати було дуже складно. Я була ініціатором остаточного розриву, зрозуміла, що більше не можу існувати в цих відносинах, що мені важко", - говорить Мішина.

Також привернули увагу до Осадчої та Мішиної їх фігури. Їх вечірній похід до басейну в маленьких купальниках і топіках з строкатими нарядами не залишився непоміченим.

"Актриса Ксенія Мішина зустрілася зі» світським життям" на відпочинку в Абу-Дабі! Заглянемо в гардеробну і холодильник холостячки, сходимо разом в спа і, звичайно, поговоримо про чоловіків 😉❤️» - сказано в підписі в Instagram під кадрами.

Нагадавши, Юлія Саніна зізналася Осадчій, що готується знову надіти весільну сукню.

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