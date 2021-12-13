Известная украинская ведущая Екатерина Осадчая устроила вместе с "Холостячкой" Ксенией Мишиной интервью, расспросив о теме расставания с Александром Эллертом.

Недавно телеведущая Катя Осадчая решила пообщаться в отпуске с Ксенией Мишиной, обсудила с ней разные темы, уход за собой, секреты красоты и даже пообщалась на тему личной жизни в рамках своей телепередачи.

Так, с сердце холостячки Ксении Мишиной снова свободно. Екатерина Осадча встретилась с актрисой во время ее отдыха в Арабских Эмиратах и узнала, почему на самом деле она разошлась с Александром Эллертом.

«Уже не скрываю, что мы не вместе. Наверное впервые этого говорю публично. У нас были отличные отношения, в них было всего очень много яркого, позитивного – много плюсов, но были и минусы. Знаешь, разные стороны каждого человека, которые должны притереться и мы пытались это сделать, но… Не вышло.

У нас были и ссоры, постоянные эмоциональные всплески и я понимала, что это слишком и так нельзя, я чувствовала себя очень плохо. Мне было очень больно и это выдержать было очень сложно. Я была инициатором окончательного разрыва, поняла, что больше не могу существовать в этих отношениях, что мне тяжело», - говорит Мишина.

Также привлекли внимание к Осадчей и Мишиной их фигуры. Их вечерний поход к бассейну в маленьких купальниках и топиках с пестрыми нарядами не остался незамеченным.

«Актриса Ксения Мишина встретилась со «Светской жизнью» на отдыхе в Абу-Даби! Заглянем в гардеробную и холодильник холостячки, сходим вместе в спа и, конечно, поговорим о мужчинах 😉❤️» - сказано в подписи в Инстаграм под кадрами.

Напомним, Юлия Санина призналась Осадчей, что готовится снова надеть свадебное платье.

Как сообщала Politeka, Катя Осадчая и судья "Співають всі" Приходько вышли в свет в похожих образах.

Также Politeka писала, что Осадчая без макияжа и с мешками под глазами пожаловалась на выходные.