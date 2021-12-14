За словами Ксенії Мішиної, вона зараз вільна і більше не разом з Еллертом. Про це вона розповіла в інтерв'ю Каті Осадчій під час відпустки в Абу-Дабі.

Ксенія каже-вона не приховує факт розставання, але вперше говорить про це в інтерв'ю. У них були хороші відносини, вважає Мішина, але через роботу вона була ініціатором розриву. Вони сварилися, намагалися притерти різні сторони характеру, але не вийшло.

«У нас були і сварки, постійні емоційні сплески і я розуміла, що це занадто і так не можна, Я відчувала себе дуже погано. Мені було дуже боляче і це витримати було дуже складно. Я була ініціатором остаточного розриву, зрозуміла, що більше не можу існувати в цих відносинах, що мені важко. Я не знаю, як ми будемо далі існувати, у всіх свої історії. Чи будемо ми разом або вже ні - не знаю» - каже Мішина.

Фанати почали міркувати:

"Слава Богу, що хоч в цьому інтерв'ю не хаяла Сашу: не висміювала його з сарказмом, так як вона це зробила на шоу" їжа у Дурнєва"; причиною їх сміття і розриву була не тільки їх емоційність, а в основному її робота; звичайно чекати її зі зйомок до 5 години ранку, це вже занадто; дуже шкода звичайно що не склалося у Ксюка і Саші; каже що розлучилися і тут-же каже, що може ще будуть разом. Якщо ти вже вирішила точно, то не морочь хлопцеві голову; це не чесно. І звичайно причина конфліктів не в роботі. Ксюша лукавить. Каже, що через роботу мало часу проводили разом, але проводила вільний час з подругою, а не з коханим. Самій відпочивати на куроті - це не будувати відносини».

Ксенія Мішина є популярною вітчизняною актрисою. Зірка за останні кілька років додала в медійності, спочатку перемігши на" Танцях з зірками", потім стала першою" Холостячкою "України, а цього року актрису вже запросили судити проект"Україна має талант".

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