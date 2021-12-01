Победитель "Холостячки" с Ксенией Мишиной Александр Эллерт показал другого участника проекта Сергея Рыбака в необычном образе, поделившись в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Александр Эллерт побел в первом сезоне романтического шоу "Холостячка" с актрисой Ксенией Мишиной. Пара некоторое время была вместе после проекта, но в итоге рассталась. А потом их вместе заметили, но недавно Александр поставил точку, сказав, что не вместе с актрисой. На проекте "Холостячка" еще участвовал и Сергей Рыбак. Эллерт подружился с другим участником и часто теперь с ним проводит время. На новых сторис в Инстаграм Александр показал, чем они занялись теперь.

На сторис Сергей был с крыльями. С аналогичным атрибутом был и Александр.

"Ты купидон типа? Или грифон?", - спросил Эллерт у Рыбака.

"Сейчас полетим, ребята", - ответил Сергей.

"Ангелов не выбирают", - написал Эллерт в итоге.

"Свитер для рыданий на подоконнике", - написал под вторым сторис Александр.

Напомним, Эллерт, оставшись один, внес ясность о своем участии в "Холостяке"

А еще Politeka писала, что Эллерт показал, чем занимается после окончательного расставания с Мишиной

Также Politeka сообщала, что Эллерт обескуражил переменами во внешности после точки в отношениях с "холостячкой" Мишиной



