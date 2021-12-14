По словам Ксении Мишиной, она сейчас свободна и больше не вместе с Эллертом. Об этом она рассказала в интервью Кате Осадчей во время отпуска в Абу-Даби.

Ксения говорит - она не скрывает факт расставания, но впервые говорит об этом в интервью. У них были хорошие отношения, считает Мишина, но из-за работы она была инициатором разрыва. Они ссорились, пытались притереть разные стороны характера, но не вышло.

«У нас были и ссоры, постоянные эмоциональные всплески и я понимала, что это слишком и так нельзя, я чувствовала себя очень плохо. Мне было очень больно и это выдержать было очень сложно. Я была инициатором окончательного разрыва, поняла, что больше не могу существовать в этих отношениях, что мне тяжело. Я не знаю, как мы будем дальше существовать, у всех свои истории. Будем ли мы вместе или уже нет – не знаю» - говорит Мишина.

Фанаты принялись рассуждать:

«Слава Богу, что хоть в этом интервью не хаяла Сашу: не высмеивала его с сарказмом, так как она это сделала на шоу" Еда у Дурнева"; причиной их сор и разрыва была не только их эмоциональность, а в основном её работа; Конечно ждать её со съёмок до 5 часов утра, это уже слишком; Очень жаль конечно что не сложилось у Ксю и Саши; Говорит что расстались и тут-же говорит, что может еще будут вместе. Если ты уже решила точно, то не морочь парню голову; Это не честно. И конечно причина конфликтов не в работе. Ксюша лукавит. Говорит, что из-за работы мало времени проводили вместе, но проводила свободное время с подругой, а не с любимым. Самой отдыхать на куроте - это не строить отношения».

Ксения Мишина является популярной отечественной актрисой. Звезда за последние несколько лет прибавила в медийности, сначала победив на "Танцях з зірками", потом стала первой "Холостячкой" Украины, а в этом году актрису уже пригласили судить проект "Україна має талант".

Напомним, Мишина удивила словами об окончательном расставании с Эллертом

А еще Politeka писала, что Александр Эллерт показал, какого ангела потеряла Мишина

Также Politeka сообщала, что Мишина после расставания с Эллертом засветилась возле роскошного авто