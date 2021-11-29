Известная актриса Ксения Мишина показала необычное фото в сети и напомнила поклонникам о конкурсе, в котором разыгрывает роскошное авто.

Как сообщает Politeka.net, известная украинская актриса и бывшая героиня реалити-шоу "Холостячка" Ксения Мишина, которая рассталась со своим избранником Александром Эллертом, поделилась в сети очаровательным фото. На этом снимке звезда позирует рядом с роскошным автомобилем, который собралась разыграть среди своих поклонников.

Как видно, Ксения запечатлена на улице, она облокотилась на элитную машину на парковке. Перед камерой актриса позирует в темных узких лосинах и стильной черной курточке. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж и милая улыбка.

В подписи к публикации Мишина написала: "Я не могу в это поверить! Время так быстро пролетело и уже через 3 дня эта малышка отправится к кому – то из Вас. Правила просты: МОИ ДРУЗЬЯ в правом верхнем углу = ВАШИ ДРУЗЬЯ! Скажите, она стоит того, чтоб рискнуть? 2 декабря в 17:00 именно ты можешь услышать своё имя!".

Напомним, "Холостячка" Мишина распахнула халат и выставила напоказ все свои достоинства: кадры с отдыха.

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина в купальнике показала, на какие жертвы идет ради соблазнительных кадров: "Вот как...".

Также Politeka писала, что Эллерт показал, чем занимается после окончательного расставания с Мишиной: "Какие глупости".