Известная украинская актриса и главная героиня первого сезона шоу «Холостячка» Ксения Мишина поставила точку в вопросе своих отношений с бывшим возлюбленным Александром Эллертом.
Как пишет Politeka.net, тема расставания актрисы с комиком всплыла во время ее появления в новом выпуске проекта «Еда Дурнева».
Разговор об отношениях Мишиной завел ведущий, Алексей Дурнев. В ответ актриса подчеркнула, что сейчас они с Эллертом расстались окончательно, и примирений, которые случались между ними раньше, больше ждать не стоит.
Мишина отметила, что не помогут уже и романтические жесты, вроде прогулки на вертолете над ночным Киевом, которую ранее устроил ей Эллерт. Тогда комик показал в своих сториз, как катал бывшую возлюбленную над крышами домов, где свечами была выложена надпись «Люблю тебя».
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Эту прогулку, которая случилась через несколько месяцев после «официального» расставания пары, Эллерт подавал как их долгожданное воссоединение и едва ли не помолвку.
Дурнев также напомнил Мишиной об их с Эллертом поездке в Буковель, где пара каталась на санках. Комментируя этот эпизод, актриса неожиданно заговорила об абьюзе в отношениях.
«Да, катались, прикольно... Я просто люблю все, что страшно. Все, что страшно, все, что токсично... Все, что абьюзивно - я люблю, но на некоторое время, потом все», - весьма неоднозначно заметила Ксения.
Она также отметила, что рассталась с Эллертом «ради своего здоровья».
Напомним, Александр Эллерт показал, какого ангела потеряла Мишина.
Как сообщала Politeka, Мишина после расставания с Эллертом засветилась возле роскошного авто.
Также Politeka писала, что Эллерт не выдержал и раскрыл правду о своих отношениях с "Холостячкой" Мишиной.