Известная украинская актриса и главная героиня первого сезона шоу «Холостячка» Ксения Мишина поставила точку в вопросе своих отношений с бывшим возлюбленным Александром Эллертом.

Как пишет Politeka.net, тема расставания актрисы с комиком всплыла во время ее появления в новом выпуске проекта «Еда Дурнева».

Разговор об отношениях Мишиной завел ведущий, Алексей Дурнев. В ответ актриса подчеркнула, что сейчас они с Эллертом расстались окончательно, и примирений, которые случались между ними раньше, больше ждать не стоит.

Мишина отметила, что не помогут уже и романтические жесты, вроде прогулки на вертолете над ночным Киевом, которую ранее устроил ей Эллерт. Тогда комик показал в своих сториз, как катал бывшую возлюбленную над крышами домов, где свечами была выложена надпись «Люблю тебя».

Эту прогулку, которая случилась через несколько месяцев после «официального» расставания пары, Эллерт подавал как их долгожданное воссоединение и едва ли не помолвку.

Дурнев также напомнил Мишиной об их с Эллертом поездке в Буковель, где пара каталась на санках. Комментируя этот эпизод, актриса неожиданно заговорила об абьюзе в отношениях.

«Да, катались, прикольно... Я просто люблю все, что страшно. Все, что страшно, все, что токсично... Все, что абьюзивно - я люблю, но на некоторое время, потом все», - весьма неоднозначно заметила Ксения.

Она также отметила, что рассталась с Эллертом «ради своего здоровья».

Напомним, Александр Эллерт показал, какого ангела потеряла Мишина.

Как сообщала Politeka, Мишина после расставания с Эллертом засветилась возле роскошного авто.

Также Politeka писала, что Эллерт не выдержал и раскрыл правду о своих отношениях с "Холостячкой" Мишиной.