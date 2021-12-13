Відомий ресторатор, шоумен і суддя програми "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво задумався про президентство і озвучив, кого б хотів бачити у своїй партії.

Ектор Хіменес-Браво - відомий ресторатор, який давно переїхав в Україну, передає Politeka.net. Велику популярність іноземцю в нашій країні принесло суддівство на проекті "Майстер Шеф".

Зараз тільки на Instagram шоумена підписаний один мільйон осіб.

У нових сторіс Ектор Хіменес-Браво раптово задумався про президентство. Все через те, що люди йому стали пропонувати, взяти участь у виборах.

"Балотуйтеся в президенти! За вас проголосує більшість українців", - написала одна з фанаток.

"Як ви вважаєте, професіонал своєї справи і телезірка взагалі повинен думати про таке?",- поцікавився суддя "Майстер Шеф" у решти користувачів мережі.

Думки в повідомленнях розділилися: одні підтримували ідею, інші, навпаки, відмовляли.

А потім ресторатор запропонував оцінити своє гасло:"Ектор - нагодую смачно всю Україну".

Шоумен запропонував створити партію, і озвучив, кого б в неї включив, серед зірок-блогерів виявилися співачки Надя Дорофєєва, Оля Полякова, Мішель Андраде та інші.

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