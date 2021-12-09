Эктор Хименес-Браво, который стал судьей шоу "Мастер Шеф", показал, кто его встречает дома, записав несколько сторис в Инстаграм

Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво стал успешным ресторатором в Канаде, после чего его пригласили судить проект "Мастер Шеф", а позже предприниматель начал развивать бизнес и в Украине. Эктор не женат, но мечтает о супруге-украинке. На новых сторис Хименес-Браво показал, кто его встречает дома.

"Наконец-то дома. Мама... Очень холодно здесь для мамы", - сказал Эктор, открывая дверь ключом.

"Очень устали и замерзли, пока добирались домой", - написал Эктор на сторис.

На втором сторис Хименес-браво показал, кто его встретил дома.

"Наконец-то дома после множества работы", - сказал Эктор.

"А дома нас уже встречали", - написал на сторис звезда.

Также Хименес-Браво показал собачку, которая ждала хозяина с работы. Известно, что у Эктора две собаки - Чоко и Лупита породы грифон. Чоко уже старенькая собака, а Лупиту подарили звезде несколько лет назад.

А на следующем сторис Браво ответил, что у него наконец-то выходной:

"Друзья, наконец-то у меня выходной. И кажду минуту сегодня я буду с мамой".

"После таких ярких рабочих дней сегодня выходной. И продолжая тему о ценности проведенного времени с близкими, этот день я посвящаю моей маме", - написал Браво.

Напомним, Хименес-Браво признался, что заставляет его работать "24 часа в сутки"

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