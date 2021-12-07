Известный ресторатор, шоумен и судья программы "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал о своем неприятном опыте свиданий после знакомства на сайте.

Эктор Хименес-Браво сейчас строит новые отношения, передает Politeka.net. По словам ресторатора, он любит амбициозных и успешных женщин. Повар признался, что в отношениях он слишком требователен, ему важно, чтобы у него была сильная духом любимая.

Примечательно, что у ресторатора много поклонниц, но все же однажды он решил зарегистрироваться на сайте знакомств. Опыт оказался неудачный. Об этом шеф-повар рассказал в сторис своего Инстаграм.

"Однажды я познакомился с девушкой по интернету, после чего думал я никогда не буду ходить на свидания", - рассказал Эктор Хименес-Браво.

По словам ресторатора, он позвал девушку в ресторан, но он не подозревал, что та была замужем.

"Это был ужас! Я был в шоке, и думал: "Как ты могла не сказать, что у тебя есть муж?". Был очень неприятный момент, с этим мужем, и слава богу, не бил, но еще чуть-чуть и побил бы", - рассказал Эктор Хименес-Браво.

Отметим, шеф-повар сейчас скрывает свою личную жизнь. По словам ресторатора, когда он выставлял чувства напоказ, на него и бывшую возлюбленную полилось много негатива, поэтому в этот раз он решил ничего не рассказывать.

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