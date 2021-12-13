Известный ресторатор, шоумен и судья программы "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво задумался о президентстве и озвучил, кого бы хотел видеть в своей партии.
Эктор Хименес-Браво - известный ресторатор, который давно переехал в Украине, передает Politeka.net. Большую популярность иностранцу в нашей стране принесло судейство на проекте "Мастер Шеф".
Сейчас только на Инстаграм шоумена подписаны один миллион человек.
В новых сторис Эктор Хименес-Браво внезапно задумался о президентстве. Все из-за того, что люди ему стали предлагать, взять участие в выборах.
"Баллотируйтесь в президенты! За вас проголосует большинство украинцев", - написала одна из фанаток.
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"Как вы считаете, профессионал своего дела и телезвезда вообще должен думать о таком?", - поинтересовался судья "мастер Шеф" у остальных пользователей Сети.
Мнения в сообщениях разделились: одни поддерживали идею, другие, наоборот, отговаривали.
А потом ресторатор предложил оценить свой лозунг: "Эктор - накормлю вкусно всю Украину".
Шоумен предложил создать партию, и озвучил, кого бы в нее включил, среди звезд-блогеров оказались певицы Надя Дорофеева, Оля Полякова, Мишель Андраде и другие.
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