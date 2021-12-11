Известный шеф-повар и главный судья проекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво растрогал украинцев семейными кадрами с мамой.

Как передает Politeka.net, Эктор Хименес-Браво является известным шеф-поваром и ресторатором. Он прославился благодаря своему участию в шоу "МастерШеф". Как известно, 49-летний шеф-повар родился и вырос в Колумбии, со временем он обосновался в Украине. Уже 11 сезонов он является неизменным главным судьей проекта "МастерШеф".

Так, на этот раз шеф-повар опубликовал новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах Эктор Хименес-Браво вместе со своей мамой - Архенис Браво в новогодней атмосфере появились на кухне. Мама шеф-повара решила сделать сюрприз для своего сына и приготовить ему яблочный пирог.

"Мама была и остаётся моим лучшим учителем и шеф-поваром моего сердца. Спасибо маме за самую вкусную шарлотку!



Готовьте вместе с семьей — это лучший досуг на праздники", — посоветовал Эктор Хименес-Браво.

Поклонники шеф-повара оставили множество комментариев под видео: "Я плачу! Так красиво", "Как мило и трогательно", "Как хорошо, когда мамы такие", "Очень душевное видео", "Как здорово! Мама - очень яркая и красивая женщина", "Как здорово! Самая заботливая мама в мире", "Как красиво! Впечатлило до слез".

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