Як передає Politeka.net, Даша Квіткова є відомим блогером на просторах мережі Instagram. Вона отримала популярність завдяки своїй участі в дев'ятому сезоні проєкту "Холостяк" з популярним радіоведучим Микитою Добриніним. Більше як рік тому пара одружилася і нещодавно у них народився син, якого вони назвали Лев.

Так, цього разу дружина Добриніна опублікувала нові Сторіз на своїй сторінці в Instagram. Даша Квіткова часто спілкується зі своїми шанувальниками в соціальних мережах і ділиться моментами з життя. До неї звернулися за життєвою порадою, і вона вирішила допомогти. Користувачка мережі розповіла про те, що відчуває провину за сварки з молодою людиною.

"Не піддавайтеся маніпуляціям. Ви вибачилися і зробили крок на зустріч, якщо і далі продовжують вас носом тикати у сварку - це проблема у вашому знайомому, а не в вас", - порадила Даша Квіткова.

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