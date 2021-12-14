Как передает Politeka.net, Даша Квиткова является известным блогером на просторах сети Инстаграм. Она получила популярность благодаря своему участию в девятом сезоне проекта "Холостяк" с популярным радиоведущим Никитой Добрыниным. Более года назад пара поженилась и недавно у них родился сын, которого они назвали Лев.

Так, на этот раз жена Добрынина опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Даша Квиткова часто общается со своими поклонниками в социальных сетях и делится моментами из жизни. К ней обратились за жизненным советом, и она решила помочь. Пользовательница сети рассказала о том, что чувствует вину за ссоры с молодым человеком.

"Не поддавайтесь манипуляциям. Вы извинились и сделали шаг на встречу, если и дальше продолжают вас носом тыкать в ссору - это проблема в вашем знакомом, а не в вас", — посоветовала Даша Квиткова.

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