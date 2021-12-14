Солістка популярної української групи KAZKA, Олександра Зарицька, показала, як виглядає після схуднення, при цьому відмінно можна було розгледіти фігуру, але не обличчя зірки.

Олександра Зарицька цього року брала участь у шоу "Танці з зірками", в якому помітно скинула вагу, повідомляє Politeka.net. Співачка не приховує, що на процес схуднення вплинув проект.

У перший місяць зірка скинула 12 кілограмів, щоб її партнеру, Юрію Мєшкову, було легше з нею танцювати і робити підтримки. Також співачка ходила в басейн, бігала і дотримувалася правильного харчування.

Станом на листопад Олександра Зарицька скинула вже від 20 кілограмів.

У нових Instagram-постах зірка показує, як змінилася її фігура. Зокрема, в нових сторі видно, наскільки артистка струнка, правда, обличчя вона приховала під панамкою. Зірка широко розставила ніжки, надавши якоїсь пікантності знімку - фігура-мрія.

Зазначимо, до проекту Олександра Зарицька говорив, що не соромиться своєї ваги. За словами зірки, вона не хотіла гнатися за стандартами краси, адже головне відчувати себе комфортно. Тоді її вага становила 90 кг при зрості 164 см.

Після схуднення зірка зізналася, що їй подобається її вигляд, але вона не хоче зупинятися і хоче домогтися ідеального для себе результату.

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