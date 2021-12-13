Відомий український виконавець Дмитро Каднай, який став одним з учасників шоу "Танці з зірками", осадив ведучого Славу Дьоміна після некоректного питання.

Як пише Politeka.net, 32-річний український співак Дмитро Каднай дав інтерв'ю радіоведучому Славі Дьоміну. Багато питань стосувалися його участі в "Танцях з зірками". Дьомін запитав у Кадная, на яких умовах він брав участь у проекті, зазначивши, що багато зірок беруть участі в шоу безкоштовно, а деякі отримують гонорари.

"Я не буду відповідати на це питання. Це некоректно, я вважаю", - вийшов з себе Каднай.

Варто відзначити, що Дьомін продовжив наполягати на відповіді, але виконавець навідріз відмовився відповідати. Він заявив, що кожен йде на проект з якоюсь метою. Брати участь чи ні - вибір кожного.

За словами Кадная, для нього участь у шоу стала божевільним розвитком. Він зазначив, що дуже багато чому навчився завдяки цьому шоу. Наприклад, давати інтерв'ю, яке на "Танцях з зірками" доводилося давати щотижня.

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