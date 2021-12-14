Український хореограф і переможниця одного з сезонів шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова влаштувала запальний танець, проте у відповідь отримала неоднозначну реакцію від користувачів мережі.

Ілона Гвоздьова - відомий в Україні хореограф, яка посіла перше місце з актором Ігорем Ласточкіним на шоу "Танці з зірками" кілька років тому, пише Politeka.net.

У 2020 році артистка заявила, що йде з проекту, проте неодноразово висловлювалася про новий сезон у своєму Instagram.

Зірка критикувала деяких учасників, зокрема неприємно висловлювалася про співака MELOVIN і Лізу Русину. Техніку останньої вона дуже критикувала, і навіть заявила, що переконалася в цьому під час виконання танцю в тріо з нею і співаком.

Ілона Гвоздьова в мережі показала, як рухається вона, записавши відео, яке розлетілося по соцмережі. Однак запальний танець хореографа викликав різну реакцію коментаторів.

"Терпіти її не можу!!", "Мені вона ніколи не подобалася. Уявляє з себе велич!", "Неприємна і вискочка️️", "велика молодець і талант🙌 😍", "мені не подобається", " молодець, Ілона Танцюй. А ті, кому не подобається, дивіться інших", " всі так можуть... нічого такого...не ганьбтеся", " я теж мрію стати хореографом 👏 класно рухається👍 🌹", "нема на що дивитися, бачила набагато кращі танці", "чудово рухається @ilonagvozdeva переглянула кілька разів!!",- написали користувачі Мережі.

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