Як пише Politeka.net, Олександра Зарицька опублікувала у себе в Instagram анонс кліпу, повідомивши, що в ньому з'явиться танцюрист Юрій Мєшков.
«Автовідповідач. Прем'єра 16/12. KAZKA x RUNSTAR feat. Юрій Мєшков», - підписала анонс Зарицька.
У коментарях шанувальники групи залишили масу теплих слів.
"Ми вже засумували за Юрою", "Ох, моя улюблена пісня з альбому, чекаю", "нарешті", "з нетерпінням чекаємо прем'єри", "Ждемс... Буде бомба", "Ось твій друг для розмов", - пишуть користувачі Мережі.
Екс-суддя " Х-Фактора "Сосєдов виговорився про образу на Пугачову:" Могла б мені сказати..."
Влад Яма після операції ховає половину обличчя: "Спасибі, що переживаєте"
Дружина "Холостяка" Добриніна показала, як вони прикрасили ялинку в їх новому розкішному будинку: "Теж краса!"
Дружина продюсера "Квартал 95" в коротенькій спідниці показала, як влаштовує сама собі свято: "Душа просить"
"Вибачте, але ура": з "Майстер Шеф" несподівано вигнали одну з найсильніших учасниць
Відзначимо, що Зарицька і Мєшков були одними з фаворитів шоу. Під час участі в проекті співачка сильно схудла, втративши майже 20 кілограм. Вона зізнавалася, що дотримувалася дієти для того, щоб партнер міг її піднімати. Зараз Зарицька підтримує форму і виглядає просто чудово, радуючи шанувальників модними виходами.
Нагадаємо, що Зарицька чесно розповіла, що у неї з Мєшковим: "особлива людина...".
Як повідомляла Politeka, Зарицька в купальнику показала переваги крупним планом:"кожен має право".
Також Politeka писала, що Зарицька засвітила новий стиль: "моє життя стає....".