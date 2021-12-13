Украинская певица, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая не смогла расстаться со своим партнером по «Танцям з зірками», пригласив его сниматься в своем клипе.

Як пише Politeka.net, Олександра Зарицька опублікувала у себе в Instagram анонс кліпу, повідомивши, що в ньому з'явиться танцюрист Юрій Мєшков.

«Автовідповідач. Прем'єра 16/12. KAZKA x RUNSTAR feat. Юрій Мєшков», - підписала анонс Зарицька.

У коментарях шанувальники групи залишили масу теплих слів.

"Ми вже засумували за Юрою", "Ох, моя улюблена пісня з альбому, чекаю", "нарешті", "з нетерпінням чекаємо прем'єри", "Ждемс... Буде бомба", "Ось твій друг для розмов", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що Зарицька і Мєшков були одними з фаворитів шоу. Під час участі в проекті співачка сильно схудла, втративши майже 20 кілограм. Вона зізнавалася, що дотримувалася дієти для того, щоб партнер міг її піднімати. Зараз Зарицька підтримує форму і виглядає просто чудово, радуючи шанувальників модними виходами.

Нагадаємо, що Зарицька чесно розповіла, що у неї з Мєшковим: "особлива людина...".

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